Catalunya participarà en l'Exposició Universal d'Osaka 2025 de finals de maig

L'anunci de la presència catalana coincideix amb l'inici de l'Any Catalunya-Japó

BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

Catalunya participarà en l'Exposició Universal d'Osaka (Japó) 2025 que se celebrarà entre el 27 de maig i l'1 de juny al país nipó, ha aprovat el Govern en la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts.

Catalunya participarà de manera integrada al pavelló que tindrà Espanya en el certamen, i la participació es concretarà a través d'un conveni de col·laboració amb Acció Cultural Espanyola (AC/E), amb l'objectiu de "garantir la presència institucional i l'organització d'activitats de promoció cultural, turística i econòmica de Catalunya".

L'exposició catalana tindrà com a lema 'Dissenyar la societat del futur per a les nostres vides', i projectarà Catalunya com una terra d'innovació i avantguarda, recollirà activitats de promoció cultural, turística i econòmica, i impulsarà la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025.

El Govern espera que el certamen, que reuneix més de 160 països i organitzacions internacionals, sigui "una oportunitat per fer conèixer Catalunya a escala internacional i en àmbits estratègics com la cultura, l'economia, el turisme i la innovació".

L'anunci de la participació catalana coincideix amb la inauguració aquest dimarts dels actes amb motiu de l'Any Catalunya-Japó, que pretén augmentar la visibilitat de tots dos territoris en l'escena internacional i enfortir "l'intercanvi de bones pràctiques en sectors estratègics".