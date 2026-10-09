Catalunya organitza més de 300 activitats en la XIV Setmana Bio a partir d'aquest dissabte

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Catalunya acollirà més de 300 activitats entre aquest dissabte i fins al pròxim 18 d'octubre en la XIV Setmana Bio per a l'alimentació ecològica, informa la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
La iniciativa, promoguda pels propis agents del sector, administracions i entitats, té l'objectiu de donar a conèixer a la ciutadania la producció i alimentació ecològiques i inclou visites guiades a finques, xerrades divulgatives i tècniques, tasts de productes, activitats gastronòmiques i activitats infantils.
En aquesta edició, se celebrarà per primer cop el Mercat Bio de les Terres de l'Ebre, el 17 d'octubre a Tortosa (Tarragona), i que comptarà amb activitats i tallers a més de l'oferta comercial, i el Mercat de Contactes, el 13 d'octubre a Castellfollit del Boix (Barcelona), pensat per ser un espai de "connexió comercial" entre productors, elaboradors, compradors i distribuïdors.