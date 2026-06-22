Catalunya obrirà dilluns que ve la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat obrirà dilluns que ve i fins al 10 de juliol la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves de 35 anys o menys i que tinguin un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que el pressupost per a aquesta mesura és de 26,8 milions d'euros i que té "la voluntat de cobrir la demanda d'ajuts al lloguer que no ha pogut ser atesa pel Bo Lloguer Jove estatal".
Paneque també ha afirmat que "la quantitat pot variar segons l'esforç que suposi el pagament de la renda", amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes.