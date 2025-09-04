Catalunya obrirà el 15 de setembre la primera convocatòria de la llei de barris

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicat aquest dijous la resolució per obrir el proper 15 de setembre la primera convocatòria de la llei de barris.
El termini de presentació de sol·licituds per part dels projectes s'allargarà fins al 15 d'octubre, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.
Així, la Generalitat compleix amb els terminis que van anunciar la setmana passada després d'aprovar la despesa plurianual de 200 milions d'euros necessari per poder treure endavant la llei, que és un dels projectes estavella de l'executiu de Salvador Illa.
L'anomenat Pla de Barris i Vils de Catalunya vol reforçar la cohesió social i millorar la qualitat de vida dels municipis, especialment aquells que tenen una mitjana d'ingressos per sota de la mitjana catalana.
De fet, per poder optar a la convocatòria, els barris hauran de tenir una renda per càpita inferior a la mitjana de Catalunya, que va anar de 15.830 euros en 2023, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).