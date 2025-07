Catalunya "només ha assolit" el 20% de l'objectiu de generació renovable, segons OberCat

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

Catalunya "només ha assolit" el 20% de l'objectiu de generació elèctrica renovable prevista per al 2030, segons l'Informe de Situació 2024 del progrés d'implantació d'energies renovables a Catalunya - Objectius 2030 / 2050 de l'Observatori de les Energies Renovables de Catalunya (OberCat).

En un comunicat aquest dimecres, OberCat assenyala que la tramitació urbanística és el "gran coll d'ampolla, malgrat pagar taxes de tramitació que multipliquen per quatre les de la resta d'Espanya".

Ha indicat que el 2024 Catalunya tenia la capacitat de produir 81,92 MW d'electricitat renovable, un 2,19% més que el 2023, i que cal multiplicar per cinc aquesta capacitat per completar l'objectiu del 2030 i per 22 per assolir el del 2050.

L'entitat ha recordat que assolir els objectius de la Proencat, suposaria que els ajuntaments ingressessin més de 14.000 milions d'euros en impostos i lloguers de terrenys, i que no fer-ho "suposa una pèrdua de competitivitat".

Ha subratllat que l'apagada de l'abril passat "demostra la necessitat d'un sistema resilient" amb emmagatzematge i un sistema energètic basat en renovables que acostin la generació a la demanda.