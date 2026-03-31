Catalunya nomena nous delegats a l'Àfrica Occidental i als Països Nòrdics i Bàltics

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El Govern ha nomenat aquest dimarts dos delegats nous a l'exterior, concretament Anna Rosés serà la delegada a l'Àfrica Occidental i José Luis Martes el dels Països Nòrdics i Bàltics.
En un comunicat després de la reunió del Consell Executiu, el Govern ha explicat que tots dos han estat elegits per a un mandat prorrogable de 4 anys.
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que es tracta de dos relleus en el càrrec, un a petició pròpia i l'altre pactat, amb l'objectiu de donar "més pes" a perfils d'àmbit econòmic.
Rosés tindrà com a missió promoure les relacions institucionals, socials, culturals i econòmiques de la Generalitat amb el Senegal, la Costa d'Ivori, Gàmbia, Ghana, Mali i Nigèria i buscar una "millor coordinació amb organismes multilaterals".
Per la seva banda, Martes treballarà en les relacions amb Suècia, Finlàndia, Noruega, Dinamarca, Islàndia, Estònia, Letònia i Lituània, i tindrà una direcció "més econòmica, més de captació d'inversions i més de promoció vinculada a la indústria" des de la delegació.