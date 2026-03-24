Catalunya no contempla fer obligatòria la vacunació del tètanus després de l'ingrés d'un menor

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El Departament de Salut de la Generalitat no contempla fer obligatòria la vacunació del tètanus, després que s'hagi conegut el cas d'un jove de 17 anys que no estava vacunat i es troba ingressat en estat greu per aquesta malaltia.
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha argumentat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que l'obligatorietat de la mesura no implicaria més cobertura, però ha insistit en la necessitat de vacunar-se.
"És del tot necessari que la ciutadania entengui, per la via de la pedagogia i no de l'obligació, la necessitat que les solucions que la ciència ens ofereix s'apliquin per evitar casos lamentables com el d'aquest jove de 17 anys", ha defensat.