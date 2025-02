Catalunya multarà amb fins a 100.000 euros a les ofertes fraudulentes del Black Friday

La Generalitat detecta infraccions en el 77% de les empreses analitzades el novembre del 2024

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat endurirà les multes a les empreses que realitzin ofertes fraudulentes de forma reiterada en els descomptes del Black Friday, després de detectar irregularitats en el 77% dels comerços analitzats durant la campanya del novembre passat a Catalunya.

"No hem de tenir inspectors al carrer per controlar productes que s'ofereixen per venda online, i això ens ha permès desagradablement trobar-nos amb un panorama bastant decebedor", ha explicat el director de l'Agència Catalana del Consum, Isidor García, a declaracions a Europa Press.

En concret, la campanya d'inspecció de la Generalitat de l'any passat va analitzar uns 2.950 productes, dels quals el 90% s'oferia de manera online, d'un total 79 empreses, la qual cosa representa un 43,6% més de companyies analitzades respecte a l'any anterior.

Les infraccions consisteixen a augmentar el preu del producte just abans de la campanya per oferir falsos descomptes o en no indicar el preu anterior o el percentatge de rebaixa, i les multes s'han concentrat en l'electrònica i la perfumeria: "Són els dos sectors on més habitualment ens trobem incompliments".

FER PÚBLICS ELS NOMS

Davant d'aquest panorama, la Generalitat ha decidit endurir les multes per dissuadir a les empreses i evitar que les males pràctiques comercials es repeteixin en futures campanyes, així com per protegir al comerç local.

En concret, incrementarà la quantia de les noves sancions a aquelles empreses que tinguin una multa ferma de l'any anterior i, com a mesura addicional, podrà fer públics els noms de les empreses multades de manera ferma, és a dir, una vegada s'hagin resolt tots els possibles recursos.

Així, les actuacions que contravinguin la normativa catalana poden rebre sancions de fins a 20.000 euros, o de fins a 100.000 en cas de reincidència, i les que vulnerin els drets dels consumidors poden implicar multes de fins a 100.000 euros.

Les inspeccions dutes a terme el passat mes de novembre es troben en fase de diligències prèvies, la qual cosa significa que les empreses poden realitzar al·legacions o aportar informació, per la qual cosa encara no s'han obert expedients sancionadors.