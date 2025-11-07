Catalunya mostra la seva creativitat gastronòmica en el congrés Worlds of Flavour dels EUA

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha mostrat la seva creativitat gastronòmica en el congrés internacional Worlds of Flavour, que s'ha celebrat del 5 al 7 de novembre al campus CIA at Copia, a Napa Valley, a Califòrnia (EUA).
La presència catalana al congrés s'ha articulat a través de Prodeca, empresa pública de la Generalitat, per posicionar Catalunya com un "referent d'alimentació creativa i gastronomia innovadora", segons ha informat Prodeca aquest divendres en un comunicat.
Aquesta acció s'emmarca en l'estratègia d'internacionalització del sector agroalimentari català i el reforç dels vincles comercials amb el mercat nord-americà, "un dels més atractius per la seva dimensió, capacitat d'innovació i poder prescriptor".