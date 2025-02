Catalunya mobilitzarà 1.400 milions públics i privats per al vehicle elèctric

Illa anuncia un pla que preveu préstecs i 9.000 punts de recàrrega nous fins al 2030

BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns un pla per impulsar el vehicle elèctric que preveu mobilitzar 1.400 milions d'euros, entre inversions públiques i privades, i crear 9.000 punts de recàrrega públics més fins al 2030.

"Per descarbonitzar el sector de la mobilitat, la solució es diu vehicle elèctric. No hi ha marxa enrere", ha dit durant un acte a Barcelona amb els consellers Albert Dalmau, Alícia Romero i Miquel Sàmper.

També hi han assistit el CEO de Seat i Cupra, Wayne Griffiths; el conseller delegat d'Ebro, Pedro Calef, i el president del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (Ciac), Sergio Alcaraz, entre altres representants del sector.

El pla vol promoure l'ús del vehicle elèctric i superar els principals impediments per fer servir aquest mètode de transport, que són el preu (28%), la infraestructura (28%) i l'autonomia (20%), segons ha detectat la Generalitat.

L'objectiu per al 2030 és tenir 120.000 cotxes elèctrics purs, un parc de 30.000 híbrids endollables, i la matriculació de 150.000 cotxes electrificats i 30.000 de motocicletes, a més dels 9.000 punts de recàrrega públics.

OBJECTIUS MARCATS PER EUROPA

Aquestes xifres responen als objectius marcats per Europa, que demanen assolir una quota del 40% del vehicle electrificat, respecte a l'actual catalana del 14,3%, i tenir 45.000 punts de recàrrega, respecte als 9.000 d'accés públic que actualment té Catalunya.

Per aconseguir-ho, el pla inclou sis objectius estratègics, cinc eixos d'actuació i 20 mesures, com assolir un 90% d'electrificació en la flota de la Generalitat i promoure préstecs per als autònoms i petites empreses, entre d'altres.

4.000 CARREGADORS D'ACCÉS PÚBLIC

Illa ha detallat que donaran més incentius econòmics a particulars i empreses "perquè el vehicle elèctric no sigui només un luxe per a uns pocs, sinó una eina per a la majoria".

En concret, el primer eix preveu 380 milions per al desplegament de la infraestructura pública de recàrrega i, concretament, 150 milions aniran a 5.000 punts de recàrrega per a la flota de la Generalitat i 4.000 d'accés públic.

L'ENERGÈTICA

"Perquè tothom qui opti per un vehicle elèctric pugui anar des de Tortosa (Tarragona) fins a la Vall d'Aran (Lleida) amb la mateixa seguretat i tranquil·litat amb la qual trobem benzineres al territori", ha defensat.

L'empresa pública L'Energètica serà l'encarregada de coordinar el desplegament, i també impulsarà la instal·lació de punts de recàrrega semiràpida en edificis públics, de recàrrega ràpida a la xarxa viària i de recàrrega ultraràpida per a autobusos elèctrics.

PRÉSTECS

Quant al segon eix, el pla mobilitzarà 880 milions per impulsar la demanda del vehicle elèctric, i l'Institut Català de Finances (ICF) publicarà dues línies de préstecs: una de 200 milions per a autònoms i micropimes que vulguin comprar un cotxe elèctric, i 240 milions per a les flotes de les empreses.

Els préstecs estaran disponibles el 2026, s'hauran de retornar en sis anys i hi haurà un topall de 60.000 euros del preu del vehicle.

En aquest sentit, Illa ha assegurat que el sector de l'automoció ha fet un gran esforç per democratitzar el vehicle elèctric, ja que pròximament el seu cost serà "equiparable als vehicles de combustió".

PERCEPCIÓ SOCIAL

En tercer i quart lloc, es mobilitzaran 10 milions d'euros per a campanyes comunicatives i 10 més per millorar el sistema de governança i promoure una gestió eficient mitjançant la reducció de la tramitació administrativa.

Finalment, es preveuen uns 135 milions per reforçar la cadena de valor d'aquesta indústria, proves pilot i projectes innovadors i cursos de formació professional i tècnica especialitzada per a l'impuls del vehicle elèctric.

S'APROVARÀ DIMARTS

Es tracta d'un pla elaborat pels departaments d'Empresa, Economia i Territori de la Generalitat, i s'aprovarà dimarts en el Consell Executiu.

L'impuls del cotxe elèctric s'inclou en el pla econòmic del Govern per a la legislatura, Catalunya Lidera, que agrupa 200 mesures i una inversió de 18.500 milions d'euros per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya.