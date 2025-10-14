Catalunya mantindrà les restriccions a Israel fins a certificar que la pau és "duradora"

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha sostingut que el Govern mantindrà el posicionament de restringir les relacions amb el Govern d'Israel fins que es pugui certificar que el pla de pau a Gaza és una situació "duradora en el temps".
Així s'ha manifestat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, en què ha dit que compliran les iniciatives proposades pel Parlament en aquest assumpte, fins a veure si "realment hi ha un pla a llarg termini per als palestins i la Franja de Gaza".
Sobre l'acord de pau escenificat aquest dilluns a Egipte, ha defensat que "qualsevol fil de situació de pau" a Gaza ha de ser explorat i benvingut, ho ha valorat positivament, i ha reclamat que sigui sostingut en el temps.