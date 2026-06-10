Catalunya manté les restriccions per la PPA "almenys" fins a finals d'estiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha traslladat als 19 ajuntaments de la zona d'alt risc de la pesta porcina africana (PPA) que es mantindran les restriccions "almenys" fins a finals d'estiu.
Ho ha dit amb motiu d'una reunió entre el conseller Óscar Ordeig i els alcaldes afectats, per "escoltar de primera mà les seves demandes i fer un seguiment de la situació", informa el Departament.
Després d'aquesta reunió, el Departament insisteix en la necessitat de continuar amb les restriccions "per garantir l'eficàcia de les mesures i avançar en l'erradicació de la malaltia", que, ha afegit, ja està impactant en el primer sector de l'economia catalana.