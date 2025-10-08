'Catalunya lidera', el pla del Govern perquè Catalunya torni a l'avantguarda d'Europa

18.500 milions per a economia, productivitat, innovació, infraestructures i cohesió social
El Govern ha posat en marxa el pla Catalunya Lidera, una aposta per tornar a fer del país un referent europeu en matèria econòmica, social i de qualitat de vida: amb una inversió prevista de 18.500 milions d'euros fins al 2030, vol ser un dels programes públics més ambiciosos del segle a Catalunya.
L'objectiu és que Catalunya torni a ser el millor lloc per invertir, treballar i viure, recuperant el lideratge econòmic que històricament ha exercit i convertint-se de nou en motor d'Espanya i d'Europa, per tornar a l'avantguarda.
Però aquest lideratge no vol ser només una xifra macroeconòmica, sinó fer que la prosperitat arribi a tothom, que es tradueixi en més poder adquisitiu per a les famílies treballadores i en una cohesió territorial que no deixi ningú enrere.
MÉS DE 200 ACTUACIONS
El pla, que inclou més de 200 actuacions concretes, afronta els grans reptes de present i de futur: des de la productivitat i la innovació fins a la sostenibilitat i l'habitatge.
Preveu, per exemple, generar 50.000 habitatges de protecció oficial, ampliar places públiques d'escola bressol, assegurar recursos hídrics amb sistemes que permetin cobrir el 70% de la demanda i accelerar la transició energètica i que la meitat de l'electricitat provingui de fonts renovables.
També aposta per la mobilitat del futur, amb el desplegament del vehicle elèctric, i per una Catalunya plenament connectada, portant la fibra òptica a tots els municipis.
ESDEVENIR UN POL FINANCER I TECNOLÒGIC
En paral·lel, el Govern vol convertir Catalunya en pol financer i tecnològic de referència: s'impulsarà el Clúster de Serveis Financers, s'augmentarà l'oferta de carreres STEM i de medicina per formar el talent del futur, i es donarà suport a la innovació empresarial amb un fons de capital risc i la digitalització del 60% de les empreses.
Les grans infraestructures científiques també hi tenen un paper central, amb el desenvolupament del MareNostrum 5, el Sincrotró Alba i el Centre d'Anàlisi Genòmica. Tot plegat s'emmarca dins de l'estratègia 'Trident Innovador', que inclou projectes com Innofab, DARE i PIXEurope, destinats a consolidar el lideratge tecnològic europeu.
5 EIXOS ESTRATÈGICS
El pla s'articula en cinc grans eixos estratègics. El primer posa l'accent en les infraestructures que vertebren el territori i que han de donar suport a sectors clau com l'aigua, l'energia, la mobilitat i la connectivitat digital, alhora que es facilita l'ús del sòl per captar noves inversions.
El segon aposta per la modernització productiva, amb una política industrial que accelera la descarbonització, atrau inversions, dona dimensió a les empreses i dinamitza l'economia rural.
El tercer eix se centra en el coneixement i la innovació, reforçant la formació de la població i millorant la transferència de coneixement entre universitats i empreses.
El quart busca garantir la igualtat d'oportunitats, amb mesures que redueixin desigualtats i assegurin l'accés als serveis bàsics, com l'habitatge.
Finalment, el cinquè eix apunta cap al bon govern, amb una administració moderna, innovadora i eficient, capaç d'oferir uns serveis públics de qualitat i de gestionar bé els recursos col·lectius.
Amb tot això, el Govern vol dibuixar un horitzó compartit que combini ambició i realisme: un país que recupera el lideratge econòmic europeu, però que alhora és capaç de traduir aquest creixement en benestar i cohesió social.