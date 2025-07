Catalunya lidera amb un 35% la producció de videojocs a Espanya i destaca en apps per a mòbils

Barcelona despunta a Europa per la seva connectivitat i l'ecosistema creat

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

Catalunya concentra un 35% de la producció de videojocs a Espanya, i lidera el rànquing per davant de Madrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana, destacant en l'àmbit dels jocs per a mòbils.

Així ho ha explicat en unes declaracions a Europa Press el director general de l'Associació Espanyola de Videojocs (AEVI), José María Moreno, que ha defensat que el talent, el suport institucional, la qualitat de vida i l'ecosistema creat fan que hi hagi "més interès" per Catalunya.

Així, Moreno ha incidit en la quantitat de talent que surt de les universitats catalanes, ja que hi ha uns vint centres que ofereixen cursos relacionats amb aquesta indústria, que en el conjunt d'Espanya ha crescut un 3% en l'últim any.

Per això, i per congressos com el Mobile World Congress (MWC), Catalunya i, concretament, Barcelona s'han posicionat com a destinacions molt atractives per desenvolupar el sector, sobretot el relacionat amb els videojocs que es consumeixen pel mòbil.

Un exemple d'això és la companyia nord-americana Scopely, que recentment ha inaugurat en el 22@ de Barcelona un nou hub creatiu i tecnològic de 8.500 metres quadrats i amb 700 professionals, la meitat d'origen estranger.

És l'empresa de videojocs més gran d'Espanya en nombre de treballadors, amb 1.000 empleats repartits entre Barcelona, Sevilla i els que treballen en remot, i està centrada en jocs gratuïts i per a mòbils.

"Cada vegada hi ha més empreses que senten que si no són a Barcelona s'estan perdent alguna cosa", ha explicat el director de tecnologia de Playgami i responsable de Scopely a Barcelona, Hugo Pibernat, en unes declaracions a Europa Press.

A parer seu, Barcelona lidera "indiscutiblement" la producció de videojocs a Europa i destaca en l'àmbit mundial gràcies a la seva connectivitat i al fet que moltes empreses de renom han tingut èxit amb els seus projectes.

En aquest sentit, ha valorat que el sector del videojoc a Barcelona està en un moment saludable gràcies a l'obertura de "noves empreses molt interessants", encara que algunes companyies hagin protagonitzat nombrosos acomiadaments en els últims mesos.

BARCELONA, SEU INTERNACIONAL

Amb l'horitzó posat d'aquí a cinc anys, Pibernat ha visualitzat una ciutat cada vegada més internacionalitzada: "Ara tenim algunes empreses d'Europa, dels Estats Units i d'Àsia, jo crec que en cinc anys gairebé totes les empreses de mòbil grans del món tindran una presència raonable a la ciutat".

Per Moreno, l'augment d'empreses internacionals ha d'anar acompanyat amb el suport als petits estudis de videojocs espanyols amb ajudes fiscals o subvencions.