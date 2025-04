Catalunya inicia la campanya de la renda amb més múscul i la mirada posada en l'IRPF del 2026

La gestió catalana del tribut és complexa però "no impossible", segons experts

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

Catalunya encara la campanya de la renda, que començarà aquest dimecres amb la presentació telemàtica i s'estendrà fins al 30 de juny, amb més efectius i la mirada posada en la gestió de l'IRPF el 2026, segons el pacte entre ERC i PSC per a un finançament singular.

"És complex, però no impossible, tot depèn de la voluntat política", ha valorat en declaracions a Europa Press la ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya Carme Elena en referència al repte de gestionar el tribut l'any vinent.

De la mateixa manera ha coincidit el responsable de Comunicació de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (Apttcb), Xavier Masdéu, que ha considerat que traslladar el volum de treball d'un administració a una altra és molt complex: "No sé si captaran part dels funcionaris que ara estan en l'administració estatal, però realment ho veig molt difícil".

En aquest sentit, la consellera d'Economia de la Generalitat, Alicia Romero, ha defensat en reiterades ocasions que l'organisme necessita muscular-se: "El proper any haurem de fer la campanya de la renda nosaltres solos des de l'ATC i el que farem aquest any és un primer pas d'aquesta gestió".

Amb el temps, als 850 empleats que té l'ATC actualment, se li sumaran 90 més que es contractaran de manera permanent a través de diferents convocatòries, un procés que començarà a la primavera i que compta amb una primera convocatòria de 20 places per al cos superior de tècnics tributaris.

Així mateix, Masdéu ha valorat que el contribuent no notarà el canvi de gestió tret que l'administració catalana canviï de manera de fer: "L'administració espanyola té un tarannà bastant agressiu a l'hora d'enviar notificacions", ha lamentat.

102 EFECTIUS DE MANERA TEMPORAL

Així, per fer front a aquesta campanya de la renda amb més múscul, l'ATC contractarà a 102 efectius de manera temporal i desplegarà 36 oficines per tot el territori, passant de 35 a 87 mostradors en un any, més del doble (+148%).

Per a Elena, que s'hagin habilitat més punts d'atenció que l'any passat "és positiu" per a la ciutadania, al mateix temps que permetrà que l'ATC agafi cada vegada més experiència.