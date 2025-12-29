Catalunya incrementa en 73,5 milions el pressupost per a la línia Moves III

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat, a través de l'Institut Català d'Energia (Icaen), ha ampliat en 73,5 milions d'euros --inicialment eren 62 milions-- el pressupost del programa Moves III de 2025, destinat a fomentar la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recarrega i que finalitzarà aquest dimecres 31 de desembre.
Aquest augment permetrà atendre totes les sol·licituds rebudes fins al moment que havien quedat en llista d'espera en haver superat la dotació inicial, informa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en un comunicat aquest dilluns.
Fins al moment, el programa Moves III a Catalunya ha contribuït a l'adquisició de 35.250 vehicles i a la instal·lació de 23.800 punts de recarrega, mobilitzant una inversió de més de 900 milions d'euros.
L'edició 2025 del programa preveu ajudes d'entre 700 i 9.900 euros per a la compra de vehicles de propulsions alternatives (elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible) i ajudes d'entre el 20% i el 80% per a la instal·lació de punts de recarrega.
L'actuació s'emmarca en el Pla d'Impuls en el Vehicle Elèctric 2025-2030, amb el qual el Govern preveu mobilitzar 1.400 milions d'euros per aconseguir 180.000 noves matriculacions de vehicles electrificats, la creació de 9.000 nous punts de 470.000 tones de CO2.