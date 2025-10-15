Catalunya incorpora 551 administratius de l'AGE per reforçar els serveis públics "essencials"

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha incorporat 551 efectius de l'Administració General de l'Estat (AGE), dels 5.400 que consten en la resolució de nomenament publicada aquest dimecres en el Butlletí Oficial de l'Estat, amb l'objectiu de reforçar els serveis públics "essencials", informa la Delegació del Govern central a Catalunya en un comunicat.
Concretament, 373 a la província de Barcelona, 77 a Girona, 59 a Tarragona i 42 a Lleida, i les seves funcions seran principalment els serveis de gestió dels expedients d'estrangeria, la tramitació de l'ingrés mínim vital, el SEPE i la Direcció General de Trànsit (DGT).
Aquesta oferta ha prioritzat destinar els nous administratius a comunitats autònomes deficitàries, com Catalunya per donar resposta a "les necessitats més crítiques d'incorporació".
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ho ha considerat una "excel·lent notícia" per enfortir els serveis públics a Catalunya, i ha augurat que permetrà una administració més àgil, eficaç i propera a la ciutadania, en les seves paraules.
"Aquest reforç serà especialment perceptible a les oficines que gestionen tràmits quotidians de milers de persones cada dia", ha dit, i ha destacat l'aposta del Govern central per enfortir els serveis públics a tot Espanya.