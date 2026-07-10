Catalunya impulsa una campanya per alertar sobre possibles fraus amb IA durant l'estiu

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha engegat una campanya de comunicació per fomentar l'ús segur de la IA en la planificació de les vacances d'estiu i alertar sobre els possibles fraus i estafes generats mitjançant aquesta tecnologia.
Amb el lema 'Un estiu en bona companyIA?', la Generalitat vol alertar els consumidors que la IA pot ser utilitzada per a continguts fraudulents o enganyosos, com allotjaments amb imatges falses o ofertes de viatges, o crear llocs web que suplantin organismes oficials per vendre entrades, informa en un comunicat aquest divendres.
La campanya, amb finançament europeu dels fons Retech, conté materials divulgatius com vídeos o sèries d'imatges que representen les situacions més habituals i recomanacions pràctiques, i es difondrà per les xarxes socials al llarg de tota la temporada d'estiu.