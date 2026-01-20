Catalunya "flexibilitzarà" les restriccions en els municipis d'entre els 6 i 20 quilòmetres del focus de PPA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat "flexibilitzarà" les restriccions de mobilitat que afecten part dels municipis en el radi de 20 quilòmetres del focus de la pesta porcina africana (PPA), una decisió acordada després de la reunió del grup de treball d'experts celebrada dilluns passat.
Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, durant la Comissió d'Agricultura que ha tingut lloc aquest dimarts al Parlament i en la qual ha fet un balanç sobre la situació a Catalunya.
"En els propers dies haurem d'elaborar una nova ordre per flexibilitzar el radi de restriccions entre els 6 i 20 quilòmetres", ha explicat Ordeig, sobre la base de les conclusions de la reunió del comitè d'experts sobre la PPA.
A l'espera que el Govern ampliï aquesta informació en els propers dies, aquesta mesura beneficiària als habitants de més de 70 municipis que se situen en aquest radi, mentre que tant les granges com l'interior del focus de 6 quilòmetres mantindran les restriccions.
Durant la Comissió d'Agricultura, Ordeig ha fet un balanç positiu de l'evolució del brot, amb una intensificació de les captures de senglars i la incorporació de les societats de caça per controlar i reduir la població salvatge com algunes de les últimes mesures engegades pel Govern.