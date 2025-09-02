Catalunya finalitza l'anàlisi sobre el trasllat i la nova obertura de delegacions a l'exterior

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Govern ha finalitzat l'anàlisi sobre les seves delegacions a l'exterior, que suposarà el trasllat i l'obertura de noves seus.
En roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, ha explicat que en aquests moments la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior està preparant un document per traslladar els moviments que es duran a terme, una vegada ha acabat l'estudi.
"En els propers dies tindran aquesta informació detalladament", ha assenyalat Paneque després que el juliol passat el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciés l'obertura d'una delegació a Xina.