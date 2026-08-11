Catalunya fa teràpia amb ulleres de realitat virtual entre penats per delictes de violència masclista

BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha consolidat l'ús de la realitat virtual immersiva (RVI) en centres penitenciaris catalans com a eina innovadora per reforçar la rehabilitació de les persones condemnades per delictes de violència masclista, mitjançant l'ús d'ulleres per a l'aplicació d'aquesta tècnica.
En elles, els participants poden experimentar situacions de violència des de la perspectiva de la víctima, una experiència que "afavoreix la millora de l'empatia, la responsabilización i la presa de consciència sobre les conseqüències de la conducta violenta", informen en un comunicat aquest dimarts.
Aquesta tecnologia forma part dels programes especialitzats de tractament que el sistema penitenciari català porta desenvolupant des de fa més de trenta anys per abordar la violència masclista i s'aplica en tots els centres penitenciaris de règim ordinari excepte Brians 1, centre de referència per a interns preventius.
El projecte està dissenyat per ajudar a les persones condemnades a identificar i modificar els factors psicològics, emocionals i socials relacionats amb la conducta delictiva.
ÚS
Per participar, són necessàries unes ulleres de realitat virtual i dos comandaments que permeten reproduir dins de l'entorn virtual els moviments corporals de la persona usuària i l'experiència possibilita que l'intern pugui veure, escoltar i sentir-se, durant uns moments, com una víctima de violència masclista.
Per a això, el programa utilitza diferents escenaris virtuals, sent el més conegut és l'anomenat 'embodiment' (o corporeització): permet experimentar una situació des del cos de la víctima, una tècnica sobre la qual s'han desenvolupat diversos estudis i publicacions científiques.
També s'utilitzen altres escenes, com l'observació d'una discussió de parella en un establiment públic o una conversa simulada entre agressor i víctima, en la qual el participant alterna els dos punts de vista.
AUGMENT DE PARTICIPACIÓ
Durant 2025, un total de 1.344 interns van passar per les presons catalanes per delictes relacionats amb la violència de gènere, dels quals 596 (un 44%) van participar en programes especialitzats de rehabilitació per a la violència masclista, una xifra que representa un increment del 38% respecte a l'any anterior.
La participació en aquests programes ha passat del 34,9% el 2024 al 44,3% el 2025, un increment que "consolida la creixent" tendència en l'accés als recursos especialitzats d'intervenció i rehabilitació.
La realitat virtual immersiva és una eina integrada dins dels programes de rehabilitació, però no substitueix a la resta de components terapèutics que es desenvolupen.
TAXA DE REINCIDÈNCIA
La taxa de reincidència en els delictes de violència de gènere és del 17,7%, 3 punts per sota de la taxa de reincidència general, que és del 21,1% segons l'última recerca de reincidència penitenciària publicada en 2023 pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).
Catalunya és una de les administracions penitenciàries europees amb major trajectòria en l'aplicació de la realitat virtual immersiva a la rehabilitació de persones condemnades per violència masclista.