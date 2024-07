Catalunya exposa en el CPFF la seva proposta de finançament singular

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha traslladat a les comunitats autònomes i al Govern central en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) la seva proposta de finançament singular similar al del País Basc i Navarra, i ha confirmat que estan en negociacions amb el PSC, tot i que la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha negat que hi hagi pactes bilaterals.

Al final de la reunió del CPFF d'aquest dilluns, que s'ha estès més de quatre hores, els consellers autonòmics han detallat que la representant catalana ha desgranat la proposta que fa la Generalitat, tot i que Montero s'hi ha mostrat en contra.

La consellera també ha confirmat que l'assumpte del finançament singular forma part de les negociacions amb el PSC per conformar el Govern de la Generalitat i s'ha mostrat esperançada de poder aconseguir recaptar el cent per cent dels impostos.

Diversos consellers autonòmics, tant del PP com del PSOE, han explicat als periodistes que la ministra Montero ha negat dins la reunió del CPFF que hi hagi una negociació bilateral amb Catalunya sobre un tracte singular en matèria de finançament.

No obstant això, aquestes comunitats han denunciat que la negociació l'està duent a terme el PSC i no pas el Govern central. Això sí, han precisat que la ministra Montero ha expressat que ella no està d'acord amb la proposta similar al concert econòmic basc i navarrès.