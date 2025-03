Catalunya executarà expulsions i els Mossos gestionaran seguretat a la frontera amb Policia Nacional i Guàrdia Civil

S'incrementarà el nombre de Mossos en 1.800 efectius, fins a aconseguir la xifra total de 26.800 agents.

MADRID, 4 març (EUROPA PRESS) -

El PSOE i Junts han registrat en el Congrés una proposta de Llei Orgànica per a la delegació de competències en matèria d'immigració a Catalunya, que inclou la gestió de la Generalitat dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) o la devolució dels estrangers que tinguin prohibició d'entrada.

El pacte entre socialistes i independentistes catalans també portarà als Mossos d'Esquadra a cogestionar amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional la seguretat de ports, aeroports i zones crítiques. Per a això, la policia catalana estarà a la frontera i actuarà per fer complir la llei en cooperació amb la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat.

A més, Catalunya es configurarà com a "finestreta única" al seu territori de les autoritzacions d'estada de llarga durada, residència temporal i residència de llarga durada; així com expedir el document d'identitat per als estrangers, a partir del Registre del NIE de l'Estat espanyol. També s'incrementarà el nombre de Mossos en 1.800 efectius, fins a aconseguir la xifra total de 26.800 agents.