Catalunya i Euskadi anuncien una aliança turística amb la gastronomia com a eix

Els consellers Sàmper i Hurtado presenten la 'Guia del Pintxo' per primera vegada a Catalunya
BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i el conseller de Turisme, Comerç i Consum del Govern basc, Javier Hurtado, han presentat aquest dilluns a Barcelona les bases d'una aliança per reforçar la cooperació turística amb la gastronomia com a eix, donant protagonisme a la cuina i al producte local.
Han reiterat la voluntat d'impulsar una iniciativa de "agermanament entre les dues destinacions turístiques de referència en l'àmbit nacional i internacional caracteritzades per la seva riquesa cultural, gastronòmica, paisatgística i patrimonial", informa el Govern en un comunicat.
Els dos governs es comprometen a formalitzar un conveni de col·laboració que permeti accions conjuntes de promoció turística, així com fomentar l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques en àmbits com la digitalització, accessibilitat i gestió de destinacions.
Javier Hurtado ha considerat fonamental seguir impulsant iniciatives com aquesta perquè aporten "valor afegit" en dos territoris que ha definit com a referents turístic.
Per Sàmper, Catalunya i Euskadi entenen igual la gastronomia: "Una cuina que respecta la tradició però que alhora sap innovar, una cuina que genera orgull de país i que és també motor econòmic, turístic i social".
La Generalitat ha subratllat que la promoció del turisme enogastronòmica pretén projectar la força, identitat i excel·lència de les cuines de tots dos territoris, a més d'explorar projectes conjunts sobre innovació turística, formació i desenvolupament de productes turístics combinats.
En l'acte d'aquest dilluns també han estat la directora general de Turisme de la Geneneralitat, Cristina Lagé; la directora de Turisme de la Diputació Foral de Guipúscoa, Libe Otegui, i el president de l'Institut del Pintxo de Sant Sebastià, Jesús Santamaria.
'GUIA DEL PINTXO 2026'
Durant l'acte en el Palau de Pedralbes també s'ha presentat per primera vegada a Catalunya la Guia del Pintxo 2026, una iniciativa impulsada per l'Institut del Pintxo de Sant Sebastià que reconeix l'excel·lència d'aquesta "expressió singular" de la cultura gastronòmica.
S'han maridat vins de les 12 DO catalanes, amb l'aportació de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), i pintxos de 10 establiments de Sant Sebastià, Eibar, Hondarribia, Getaria i Tolosa distingits amb les 'barandillas', el reconeixement que atorga l'Institut del Pintxo.