Catalunya estrena un telèfon perquè ens locals gestionin incidències de telecomunicacions

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat posarà en marxa aquest dilluns un telèfon exclusiu dirigit a ajuntaments i altres ens locals per gestionar incidències massives de telecomunicacions.
Aquest nou canal d'atenció telefònica pretén millorar la comunicació i coordinació entre aquests actors i les operadores de telecomunicacions, informa el Departament de la Presidència en un comunicat aquest diumenge.
El servei estarà operatiu cada dia entre les 7 i les 24 hores i permetrà registrar i actualitzar incidències i obtenir informació clara sobre el seu estat i resolució.
Està format per un únic telèfon centralitzat i d'ús exclusiu per als alcaldes i alcaldesses, que connecta amb els serveis d'atenció prioritària que han habilitat les operadores privades.
Cada ajuntament podrà registrar tres interlocutors per fer ús del canal, amb accés directe a la informació de les operadores.
TELCOCAT
Aquesta iniciativa forma part del protocol TelcoCat, una aliança entre la Generalitat, el món local i les operadores privades, que busca garantir una connectivitat robusta, equitativa i eficient.
A més, el protocol promou la col·laboració públicoprivada i s'han sumat una vintena d'operadores i entitats.
D'altra banda, el Govern continua treballant en la implantació de la fibra òptica a Catalunya i en 2025 es preveu superar els 8.000 quilómetros de xarxa pública i arribar a 739 municipis.