Catalunya espera tancar l'any amb 3,9 milions d'afiliacions a la Seguretat Social

Ramos (Treball) veu "habitual" la pujada de l'atur a l'agost
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha dit que espera acabar l'any amb 3,9 milions d'afiliacions a la Seguretat Social, després d'haver perdut una mitjana de 63.562 afiliats a l'agost respecte al mes anterior (-1,62%), la qual cosa situa el nombre total d'ocupats en 3.848.783.
Ho ha dit aquest dimarts en roda de premsa per valorar les dades de l'atur del mes d'agost junt amb la directora de l'Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Rodó.
"El comportament del nostre mercat de treball, atenent a la seva estructura, el pes que el turisme té en ell, és que al setembre ens recuperem una miqueta i anem creixent durant l'últim trimestre", ha explicat Ramos.
Quant a la baixada de les afiliacions d'aquest mes agost, ha dit que passa cada estiu, i que el més important és que "es manté una tendència de creixement interanual" que dura des d'abril de 2021.
D'altra banda, l'atur va pujar a Catalunya en 7.942 persones a l'agost (+2,49%) respecte a juliol, després d'augmentar un 1,38% el mes anterior, i el nombre total d'aturats es va situar en els 327.365.
Davant d'aquest escenari, Ramos ha analitzat que es tracta d'un "comportament habitual" i ha recordat que els 327.365 demandants d'ocupació són la xifra més baixa en un mes d'agost des de 2007, quan es van comptabilitzar 267.473 persones.
ONADA DE CALOR
Ramos ha explicat que Inspecció del Treball ha fet 339 intervencions relacionades amb l'onada de calor en l'àmbit laboral de gener a agost, majoritàriament concentrades en els mesos d'estiu.
Són actuacions d'informació, formació, sensibilització i sanció que s'emmarquen en l'estratègia catalana de lluita contra la sinistralitat i algunes es fan de manera planificada i en unes altres s'actua d'ofici.