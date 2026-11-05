Catalunya elimina l'obligació del document en paper del boví traslladat a l'escorxador

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha anunciat que, a partir de l'1 de desembre, el bestiar boví que es traslladi a l'escorxador ja no haurà de portar el document d'identificació en paper, en un comunicat aquest dijous.
La mesura forma part de les actuacions de simplificació administrativa i ha de permetre reduir la documentació en paper associada al moviment dels animals.
En tot cas, la informació necessària per identificar als animals i garantir-ne la traçabilitat continua disponible al sistema de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR) i a la documentació sanitària del trasllat.