Catalunya duplica el dèficit comercial al juny fins als 1.390,5 milions segons el Govern espanyol

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BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
Catalunya va augmentar al juny el seu dèficit comercial en un 106% respecte a les dades provisionals del mateix mes de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Economia.
La diferència entre les importacions i les exportacions va passar dels 674,9 milions registrats al juny de l'any passat als 1.390,5 milions d'aquest any, ha informat aquest dimarts la Secretaria d'Estat de Comerç en un comunicat.
Aquest augment de les importacions va ser del 10% respecte a un any enrere, i la xifra total es va situar en els 10.678,3 milions d'euros.
L'augment del dèficit al sector de l'energia explica prop de la meitat del deteriorament del saldo comercial català al juny, mentre que la resta procedeix de l'empitjorament del saldo no energètic.
LES EXPORTACIONS CREIXEN UN 2,9%
Les exportacions van registrar al juny un creixement respecte al mateix mes de l'any passat del 2,9% i van representar 9.287,8 milions d'euros.
El sector amb més pes relatiu en les exportacions catalanes va ser el químic, amb un 28,4% del total, seguit dels béns d'equip (16,6%), l'alimentació, begudes i tabac (14,4%) i l'automoció (14,1%).
IMPORTACIONS I EXPORTACIONS ACUMULADES
Pel que es refereix al període entre gener i juny, l'increment de les importacions va ser del 2,3%, i van representar 59.501,2 milions d'euros, el 25,4% de les importacions registrades a Espanya.
L'increment de les exportacions als primers 6 mesos de l'any va ser de l'1,3% fins a assolir els 51.795,5 milions d'euros, xifra que suposa el 25,8% de la xifra espanyola.
PER PROVÍNCIES
Entre gener i juny, la província en què percentualment van augmentar més les importacions va ser Tarragona, amb un increment del 8,3% fins als 9.242,5 milions d'euros totals; seguida de Lleida (5,1%), amb 1.113,2 milions; Barcelona (1,3%), amb 46.887,2 milions, i Girona (-1,4%), amb 2.258,4 milions.
Tarragona també va liderar pel que es refereix a l'augment percentual de les exportacions en el mateix període, amb un 6,2% més fins als 6.083,3 milions d'euros totals, per sobre del creixement de Barcelona (1,4%), amb 40.151,3 milions, i els descensos de Lleida (-0,9%), amb 1.380,2 milions, i Girona (-2,8%), amb 4.180,7 milions.