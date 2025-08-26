Catalunya dona llum verda al reforç de l'ATC per recaptar "de manera progressiva" els impostos

El decret ha de convalidar-se en el Parlament i no contempla dotació econòmica
El Govern ha aprovat un decret llei per modificar el règim jurídic de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) per adaptar-ho als nous requeriments derivats del desplegament de la hisenda catalana, dotant-la de plena autonomia en matèria de personal per poder començar a recaptar "de manera progressiva" tots els impostos.
"Un pas que dona resposta a l'acord de la Comissió Bilateral del 14 de juliol", ha celebrat en roda de premsa aquest dimarts la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del Consell Executiu després de les vacances d'estiu.
Per a la portaveu, el decret avança en la creació d'una ATC més àgil, moderna i propera a la ciutadania i que és "una de les peces fonamentals que ha d'estar llista i a disposició per al futur model de finançament a Catalunya".
En concret, el decret llei modifica el llibre segon del Codi Tributari de Catalunya, aprovat en 2017 i que regula l'administració tributària de la Generalitat, i ha de ser convalidat en el proper ple del Parlament del 30 de setembre.
Així, el text aprovat subratlla que l'establiment d'un sistema de finançament singular per la Generalitat comporta un canvi de paradigma en la gestió dels recursos públics i un augment substancial del volum i complexitat de les funcions que haurà d'assumir l'ATC.
"De manera progressiva, realista, amb els temps necessaris, però progressiva, l'ATC ha d'anar assumint aquestes competències de gestió, de recaptació d'impostos, concretament i, especialment, l'IRPF", ha detallat Paneque, que ha remarcat la complexitat del desplegament del finançament singular.
CONTRACTE PROGRAMA I NOUS COSSOS
Entre les novetats estan l'establiment del contracte programa com a instrument de governança i la creació de nous cossos tributaris amb perfils professionals ajustats a les necessitats reals de l'agència.
El contracte programa haurà d'establir les línies estratègiques, els objectius, els indicadors de seguiment, els recursos financers assignats i les activitats a desenvolupar per l'ATC, i es crearan dos cossos tributaris: el Cos d'Agents Tributaris i el Cos Superior d'Informàtica Tributària.
Preguntada per la dotació econòmica necessària per desplegar aquesta estructura, Paneque ha explicat que l'acord "no té cap valoració en aquests moments ni econòmica ni de nombre específic de cossos".