Catalunya documenta 1.024 fosses de la Guerra Civil i suma més de 8.400 desapareguts en el registre

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El mapa de fosses de la Guerra Civil a Catalunya ha registrat 1.024 localitzacions vinculades a unes 14.450 persones, segons el balanç del primer semestre de 2026 de la Direcció general de Memòria Democràtica de la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat.
El cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme compta actualment amb 8.408 inscripcions a partir d'informació dels familiars per determinar les circumstàncies de les defuncions, informa el Departament en un comunicat aquest dissabte.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler ha explicat que es fa "per les víctimes i les seves famílies, però també per transmetre a les futures generacions el compromís irrenunciable amb el 'mai més".
D'altra banda, el director general de Memòria Democràtica, F. Xavier Menéndez, ha subratllat que cada fossa que s'obre "apropa a restituir la identitat de les víctimes i a donar resposta a famílies que, en molts casos, porten dècades convivint amb la incertesa".
Des de la seva posada en marxa el 2016, el programa d'identificació genètica acumula 4.714 perfils de familiars des del 2016 i 2.220 mostres de restes corresponents a 916 persones exhumades.
Des del 1999, s'han realitzat intervencions en 205 fosses que han permès recuperar les restes de 1.116 individus, a més d'efectuar 211 recollides de restes en superfície.