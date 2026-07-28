Catalunya destinarà 5,9 milions fins al 2030 per exhumar i identificar víctimes de la Guerra Civil

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern destinarà 5.929.268,32 euros al desplegament de les actuacions previstes en els plans de fosses de la Generalitat entre els anys 2027 i 2030, la inversió dels quals permetrà dur a terme intervencions en fosses de la Guerra Civil i la dictadura franquista, a més dels estudis antropològics i genètics per identificar les persones desaparegudes.
Així ho autoritza l'acord de govern d'aquest dimarts per complir l'acord assolit amb els Comuns en matèria de memòria democràtica dins la negociació dels pressupostos 2026, informa el Govern en un comunicat aquest dimarts.
Concretament, es preveu la inversió d'1.291.217,32 euros el 2027, 1.546.017 el 2028, 1.546.017 el 2029 i 1.546.017 el 2030.