Catalunya destinarà 216 milions a ajuts a les empreses i 154 a accelerar les renovables per la guerra

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Hi haurà 30 milions per a ajuts a les famílies vulnerables i es rebaixarà l'impost al CO2
BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -
El Consell Executiu d'aquest dimarts ha aprovat el primer paquet d'ajuts del Govern davant els possibles efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà per un valor de 400 milions d'euros, 216 dels quals seran ajuts i finançament a empreses, 154 per finançar projectes d'energies renovables, i 30 milions d'ajuts a les famílies.
"Aquest és un paquet inicial, no obstant això, seguirem amb preocupació l'evolució de la situació i s'adaptaria en cas que hi hagués elements que ho recomanessin", ha valorat la consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
La portaveu ha donat les gràcies als grups parlamentaris, que s'han reunit en dues ocasions amb el Govern per compartir les mesures, i als agents socials per les seves aportacions, "la majoria de les quals" s'han pogut incorporar en aquest primer paquet.
MESURES PER A LES EMPRESES
Els 216 milions d'euros per protegir el teixit econòmic es desplegaran en 3 sentits: finançament, ajuts directes i modificacions fiscals.
S'obrirà una nova línia de finançament conjunt entre l'Institut Català de Finances (ICF) i Acció amb el nom Lidera Internacionalització d'ajuts bonificats per a projectes d'internacionalització i inversions; es crearan els préstecs Línia Emergències-Orient Mitjà en condicions preferents per a autònoms i empreses, i s'obrirà una nova convocatòria de la línia de finançament de l'ICF-Agroliquiditat.
Els ajuts directes --condicionats al manteniment dels llocs de feina--, inclouen l'ampliació dels ajuts a la internacionalització i creació de filials a l'estranger i dels ajuts a la descarbonització, i nous ajuts a empreses exportadores amb mercaderies en trànsit en el moment de l'esclat del conflicte per cobrir els increments dels costos logístics o les possibles pèrdues de la mercaderia.
També hi haurà ajuts a petits transportistes, autònoms i explotacions agràries petites i mitjanes afectats per l'increment del preu dels carburants, i mesures contra l'increment del preu dels fertilitzants, entre altres ajuts.
En l'àmbit impositiu, s'impulsarà l'exempció de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) als vehicles de transport de mercaderies de fins a 3,5 tones com furgonetes o camions lleugers; i hi haurà una exempció temporal de 9 mesos del pagament de les taxes sobre les titulacions de pesca.
ENERGIES RENOVABLES
El pla inclou 154 milions d'euros per a diferents mesures que pretenen accelerar la transició energètica.
Hi haurà una nova línia de crèdit de l'ICF per a projectes d'energia renovable, s'incrementaran els recursos de l'empresa pública L'Energètica per a parcs fotovoltaics i programes amb els ajuntaments, se simplificaran els procediments per tenir llicències d'autoconsum, i es farà un seguiment de com evolucionen els preus dels combustibles per a possibles revisions.
SUPORT A LES FAMÍLIES
Els 30 milions de mesures de protecció a les famílies i treballadors es destinaran a una línia d'ajuts davant "situacions de vulnerabilitat vinculades a les conseqüències econòmiques de la guerra", i es reforçaran els ajuts d'urgència social per a despeses essencials d'alimentació i subministraments bàsics, en col·laboració amb els ajuntaments.
També es potenciarà la xarxa de transport públic per carretera davant el previsible augment de la demanda per l'augment del preu dels combustibles, i es revisaran els preus del transport escolar.
DURADA DELS AJUTS
Sobre si les mesures que han de passar pel Parlament comptaran amb el suport dels grups, Paneque ha respost: "Són mesures pactades amb els grups parlamentaris, entenem també que hi haurà les majories necessàries per tramitar-ho, atès que és fruit d'un treball de consens".
Ha detallat que les mesures estaran en marxa fins que existeixin els efectes negatius del conflicte: "Fins que calgui", i ha desitjat que sigui tan aviat com sigui possible.
Mentre durin aquestes afectacions, es mantindran les reunions amb els grups parlamentaris, amb sindicats i patronals, i la Comissió interdepartamental del Govern per fer un seguiment de les mesures i les conseqüències.