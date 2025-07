Catalunya destina 3 milions a millores en centres de tecnificació a Amposta, Ripoll i la Seu d'Urgell

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Esports ha aprovat destinar 2.990.000 euros en subvencions als ajuntaments d'Amposta (Tarragona), Ripoll (Girona) i la Seu d'Urgell (Lleida) per millorar i incrementar l'optimització energètica de 3 centres de tecnificació esportiva.

Al centre de tecnificació d'Amposta es destinaran 1,7 milions el 2025 i 887.000 euros el 2026 per a la instal·lació d'energia solar fotovoltaica i per millorar la residència del centre, la sala d'esgrima i la piscina.

El centre de Ripoll tindrà 354.000 euros el 2025 i 354.000 més el 2026 per millorar l'eficiència energètica de l'edifici; que acull entrenaments especialitzats en la disciplina olímpica de bicicleta tot terreny, i el centre de la Seu d'Urgell, per la seva banda, rebrà 528.000 euros per a obres d'estalvi i millora de l'eficiència energètica i per millorar l'accessibilitat del centre.