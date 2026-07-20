Catalunya destina 3,8 milions a explotacions afectades pels temporals a l'Ebre (Tarragona)

TARRAGONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha destinat 3,79 milions d'euros a recuperar el potencial productiu de les explotacions agràries afectades pels temporals del 28 de setembre del 2025 i la dana Alice a les Terres de l'Ebre (Tarragona), informa en un comunicat aquest dilluns.
Els ajuts es poden sol·licitar entre el 18 de juliol i el 7 d'agost i els poden demanar els titulars de les explotacions que hagin patit danys en el potencial productiu a les zones delimitades per la Conselleria.
La finalitat és facilitar la restitució de la capacitat productiva de les explotacions afectades mitjançant actuacions de neteja, eliminació de pedres, anivellament, moviment de terres, restitució de terrasses, aportació de terra vegetal o reposició d'animals morts.