Catalunya destina 13,9 milions en ajuts perquè els autònoms puguin contractar desocupats

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha obert una nova convocatòria del programa TU+1, al qual destina 13,9 milions d'euros en ajuts perquè els autònoms puguin contractar desocupats, informa en un comunicat aquest divendres.
Les sol·licituds es poden fer des d'aquest divendres i fins al pròxim 29 de juliol de manera telemàtica, i l'import a cada autònom és de 22.320 euros per a la contractació d'un desocupat a jornada completa, tot i que també ho poden fer a jornada parcial amb un ajut proporcional.
El contracte ha de ser indefinit i la durada mínima de la permanència en l'empresa per percebre l'ajut és de 18 mesos.
L'objectiu és fomentar la contractació indefinida de persones en atur i donar suport al creixement de negocis i projectes professionals d'autònoms que tenen prou activitat, però no es decideixen a contractar.
El programa permet contractar fins a dos desocupats inscrits en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d'ocupació no ocupats.