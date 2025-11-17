Catalunya defensa que el nou model de finançament autonòmic garantirà la seva "singularitat": "Ens sona bé"

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia de la Generalitat, Alíca Romero, s'ha mostrat satisfeta amb el compromís que ha adquirit aquest dilluns la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, de presentar un nou model de finançament autonòmic en els pròxims dos mesos, i ha celebrat que al govern de Salvador Illa li sona "bé" ja que, a parer seu, garanteix la "singularitat" de Catalunya.
Així s'ha pronunciat la consellera en unes declaracions als periodistes al final del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'aquest dilluns al Ministeri d'Hisenda, tot i que s'ha mostrat cauta perquè cal saber quants recursos es destinen a aquest nou model.
Segons ha explicat, la ministra Montero ha apostat pels principis de suficiència financera, responsabilitat fiscal, solidaritat i l'eliminació de les entregues a compte.
A continuació, la consellera ha celebrat la possibilitat que l'Agència Tributària sigui "més federal" i que es pugui treballar "d'una manera més eficient en la lluita contra el frau fiscal" que, segons ha reconegut, probablement augmentarà.
També creu que es pot augmentar alguna part del tant per cent de cessió de tributs i fins i tot incorporar alguns tributs nous: "Per a nosaltres això és molt important perquè nosaltres volíem passar d'un model basat en la despesa a un model basat en l'ingrés".
CATALUNYA NECESSITAVA LA BILATERALITAT
Amb tot, la consellera ha aplaudit que la vicepresidenta Montero hagi introduït el debat de combinar multilateralitat amb bilateralitat perquè Catalunya "té una voluntat clara d'autogovern".
"Necessitem la bilateralitat", ha proclamat Romero, després de recordar que hi ha altres comunitats amb especificitats fiscals, com les Canàries, tot i que ha insistit a mostrar "satisfacció" pel fet que Montero hagi trobat el punt mitjà entre multilateralitat i bilateralitat.
LA SINGULARITAT DE CATALUNYA DINS EL MODEL
Preguntada per si serà abans el finançament singular de Catalunya o el nou model de finançament, Romero ha sostingut que el sistema "garantirà la singularitat de Catalunya" i ha advertit que s'hauran de negociar de manera bilateral.
En qualsevol cas, ha negat que hi hagi un "tracte de favor" a Catalunya com han insinuat altres comunitats autònomes i ha insistit que defensen el principi de solidaritat però també que es "restitueixin" algunes desigualtats.