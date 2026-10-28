Catalunya decreta 3 dies de dol oficial per l'accident ferroviari a Urda (Toledo)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que decretarà 3 dies de dol oficial a Catalunya per l'accident ferroviari d'aquest dimecres a Urda (Toledo).
En un missatge a X recollit per Europa Press ha transmès l'afecte i suport de Catalunya als familiars i amistats de les víctimes de l'accident.
La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el dol oficial serà vigent des de dijous fins al dissabte 31 d'octubre.
Durant aquest període, se suspendran les celebracions oficials i les banderes onejaran a mitja asta als edificis i dependències de la Generalitat i a la resta de corporacions públiques de Catalunya.
L'agenda pública dels membres del Govern es reduirà "al mínim imprescindible" durant aquests tres dies.