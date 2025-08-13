Catalunya decomissa 130 quilos de tonyina vermella procedents de la pesca recreativa

GIRONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
La inspecció de pesca i assumptes marítims del Departament d'Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat ha decomissat 130 quilos de tonyina vermella procedents de la pesca recreativa.
D'aquests, 111 quilos es van interceptar amb la col·laboració d'agents de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona del cos de Mossos d'Esquadra, informa la Conselleria en un comunicat aquest dimecres.
La tonyina es va detectar durant les inspeccions que es realitzen habitualment en el moment en el qual desembarcaven dues embarcacions situades en els ports nàutics de Blanes i de L'Escala (Girona).
Les infraccions corresponen a haver pescat tonyina vermella, una espècie que ja no disposa de la quota per a la modalitat recreativa, a causa que s'han esgotat, i per no haver desembarcat els exemplars sencers, com estipula la normativa actual, que fixa per a aquests casos sancions d'entre 601 i 60.000 euros.
El peix decomissat es va dipositar dins de les cambres frigorífiques de la Confraria de Blanes fins que es va lliurar a una entitat benèfica.