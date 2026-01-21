Catalunya declara un dia de dol pel maquinista de l'R4 i el mort a Palau-sator (Girona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha declarat aquest dimecres un dia de dol a Catalunya per la defunció d'un maquinista de l'R4 a Gelida (Barcelona), pel despreniment d'un mur durant el temporal, i per l'home arrossegat per un riu a Palau-sator (Girona).
Segons consta en el decret, es farà el dia de dol aquest divendres, 23 de gener, després del període de dol per l'accident ferroviari a Còrdova, que finalitza dijous.
Fins aleshores, se suspendran les celebracions oficials, les banderes onejaran a mitja asta als edificis i dependències de la Generalitat i de la resta de corporacions públiques de Catalunya.