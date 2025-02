Catalunya creixerà en 1.233.466 habitants els pròxims quinze anys, segons l'INE

La CE crearà una agència europea per a la demografia amb eines per evitar la pèrdua de població

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

La població de Catalunya creixerà un 15,38% els pròxims quinze anys, la qual cosa suposa 1.233.466 habitants més, segons les dades extretes de la projecció de població de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons aquestes projeccions, que mostren l'evolució que seguiria la població en cas de mantenir-se les tendències demogràfiques actuals, la població de Catalunya el 2024 és de 8.021.153 persones, i passarà a ser de 9.254.619 habitants el 2039.

D'acord amb aquestes dades, Catalunya se situa com la quarta comunitat autònoma que més creixerà en població a Espanya, per darrere de les Illes Balears, la Comunitat València i Murcia, mentre que a nivell estatal s'espera un augment de la població de 5,12 milions de persones.

Per franges d'edat, les projeccions de l'INE indiquen que el nombre persones centenàries s'incrementaria un 170,17% en quinze anys, mentre que els nounats augmentarien en un 31,8%.

AGENCIA EUROPEA PER A LA DEMOGRAFIA

La setmana passada, la comissària europea per al Mediterrani, Dubravka Suica, va anunciar al Parlament Europeu la seva intenció de crear una agència europea per a la demografia que ofereixi un "enfocament generalitzat" als estats membre i una sèrie d'eines per aturar el problema de la pèrdua de població a tota la UE.

En resposta a la proposta, durant el debat en l'Eurocambra, l'eurodiputada del PP Elena Nevado del Campo va reconèixer que Europa no pot "continuar mirant cap a una altra banda" davant de la caiguda de la natalitat i les elevades taxes d'envelliment, una situació que proposa revertir amb inversió en connectivitat digital, transports i serveis essencials.

Per la seva banda, l'eurodiputada socialista Lina Gálvez va advocar per garantir ocupació i serveis de qualitat i va proposar fer servir la crisi demogràfica per avançar en polítiques d'igualtat de gènere, conciliació, serveis públics o migració.

Mentrestant, l'eurodiputada de Vox Mireia Borrás va criticar la immigració i les polítiques del que va qualificar com un "reemplaçament demogràfic" perquè, segons ella, "destrueixen la identitat i atempten contra la seguretat de tots els europeus".

Liberals i verds van reclamar a la Comissió propostes per abordar el problema demogràfic a tota la UE i van demanar que s'apliqui la "caixa d'eines" per frenar la pèrdua de població.