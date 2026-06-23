Catalunya convoca més de 8 milions en ajuts a pescadors per compensar les vedes del 2026

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha convocat els ajuts destinats a compensar la parada temporal de l'activitat pesquera de les embarcacions de les modalitats d'arrossegament, encerclament i palangre de superfície amb port base a Catalunya durant el 2026, amb un import global de 8.096.465 euros, ampliable en prop d'un milió més, segons ha informat el Govern en un comunicat aquest dimarts.
Els ajuts estan cofinançats en un 70% pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (Fempa). El 30% restant va a càrrec de l'administració general de l'Estat en el cas de les modalitats d'arrossegament, encerclament i palangre de superfície, i de la Generalitat per a les modalitats de pesca del sonso, pop i rastrell de cadenes.
L'administració autonòmica publicarà dues convocatòries específiques per resoldre els expedients a mesura que finalitzin les vedes temporals, i l'objectiu és reduir al màxim el temps transcorregut entre el període d'inactivitat dels pescadors i el cobrament de la subvenció, una gestió per a la qual s'ha coordinat la feina amb l'Institut Social de la Marina (ISM).