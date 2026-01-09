Catalunya confirma la detecció d'un nou cas de grip aviària a l'Urgell (Lleida)

FEDERACIÓ AVÍCOLA CATALANA - Arxiu
S'ha establert un nou radi de vigilància de 10 quilòmetres al voltant de l'explotació afectada
LLEIDA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha informat de la detecció d'un nou cas de grip aviària en una explotació avícola a 3 quilòmetres del focus inicial, dins el radi de vigilància arran del primer cas confirmat recentment a la comarca de l'Urgell (Lleida), informa el Departament d'Agricultura en un comunicat aquest divendres.
El nou focus s'ha identificat com a resultat de les analítiques preventives que s'estan duent a terme a totes les explotacions incloses en el radi de control del primer cas.
L'explotació afectada compta amb 9.000 animals, que seran sacrificats de manera immediata, tal com estableix el protocol sanitari vigent, amb l'objectiu de contenir i erradicar el brot.
BIOSEGURETAT I NOU RADI
De manera paral·lela, s'activaran totes les mesures de bioseguretat, incloent les tasques de neteja i desinfecció, a més del reforç dels controls sanitaris a la zona.
Arran d'aquesta detecció, la Conselleria ha establert un nou radi de vigilància de 10 quilòmetres al voltant de l'explotació afectada, la qual cosa incrementa en 4 el nombre de municipis afectats (Bellvís, la Fuliola, Linyola i el Poal) i en 4 les explotacions incloses a l'àrea de control.
Quant a la salut de les persones, s'ha activat la coordinació amb l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova per fer el seguiment preventiu dels treballadors de les explotacions avícoles incloses dins els radis de vigilància.
SENSE RISC PER ALS HUMANS
Fins ara, al món només s'han detectat alguns casos puntuals de grip en persones amb alt contacte directe amb els animals, sempre en l'àmbit laboral, i sense afectacions greus.
Per això, el Govern insisteix que el consum de carn d'ocells de corral i d'ous no suposa cap risc per a la salut de les persones.