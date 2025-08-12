Catalunya i Comunitat Valenciana, les regions que més augmentaran la seva despesa en interessos del deute públic

MADRID 12 ago. (EUROPA PRESS) -
La Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) ha situat a Catalunya i la Comunitat Valenciana com les dues regions que experimentaran una major variació en la despesa en interessos del deute públic durant els propers anys, pagant un increment de més de 1.500 milions d'euros en el període entre 2022 i 2028.
Així es recull a la nota publicada aquest dimarts per Fedea i que ha estat elaborada pels economistes del 'think tank' Manuel Díaz i Carmen Marín, en la qual s'ofereix una previsió de la despesa en interessos de les comunitats autònomes durant els propers anys.
Segons aquestes dades, Catalunya tindrà una variació de 1.793 milions d'euros en la despesa d'interessos del deute públic en termes absoluts durant el període entre 2022 i 2028, la qual cosa suposa un increment del 174%, mentre que el de la Comunitat Valenciana ascendeix a 1.565 milions, un 433%.
Li segueixen en termes absoluts Andalusia (977 milions d'euros); Madrid (824 milions); Castella i Lleó (441 milions); Galícia (408 milions), Castella-la Manxa (398 milions); Murcia (330 milions), País Basc (261 milions); Canàries (250 milions); Balears (237 milions); Aragó (236 milions); Astúries (169 milions); Extremadura (153 milions); Cantàbria (56 milions); Navarra (45 milions) i La Rioja (37 milions).
L'any 2022, la despesa autonòmica en interessos registrada per Hisenda va ascendir a 3.608 milions d'euros, per la qual cosa Fedea estima que, sota els seus supòsits, aquesta xifra s'incrementaria fins als 11.789 milions d'euros el 2028.