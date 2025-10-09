Catalunya comença a vacunar de DNC aquest dijous després de rebre els vials

Ordeig assegura que Catalunya està "més a prop de contenir la malaltia"
BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat començarà aquest mateix dijous la vacunació de dermatosi nodular contagiosa (DNC) després de rebre correctament els vials.
"Acabem de rebre el primer lot de vacunes per iniciar amb la màxima celeritat el procés de vacunació contra la DNC", ha anunciat el titular del departament, Òscar Ordeig, en una anotació a X recollida per Europa Press.
La vacunació estava prevista inicialment aquest dimecres, però un problema en la logística del transport dels vaccins, procedents d'un laboratori francès, ha provocat que l'inici de la campanya s'hagi endarrerit fins aquest dijous.
Després d'aquests problemes, els vials ja han arribat a Catalunya, per la qual cosa es vacunarà immediatament els animals en dues tandes: "Agraïm la predisposició de les explotacions afectades i dels equips de vacunació. Estem més a prop de contenir la malaltia", ha dit Ordeig.
Així, dos equips treballaran de manera simultània: el primer actuarà als primers 20 quilòmetres des del punt de contagi i el segon a la resta de granges que hi ha dins el radi de 50 quilòmetres de les explotacions afectades de l'Alt Empordà (Girona).
En total, es vaccinarà més de 90.000 animals, entre vaques lleteres i dedicades a la producció de carn, de 700 granges, després d'haver confirmat tres casos de DNC.
Es tracta d'una malaltia molt contagiosa que afecta la productivitat dels animals, però que no suposa cap perill per a les persones --ni per contacte ni per consum de productes--, ni per a altres animals, excepte els búfals.