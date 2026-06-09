Catalunya comença a pagar el bo social tèrmic a 179.908 llars en situació de vulnerabilitat

Marta Fernández - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha començat a pagar el bo social tèrmic del 2025 a 179.908 llars en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social, informa en un comunicat aquest dimarts.
La consellera del departament, Sílvia Paneque, ha afirmat que és un ajut que lluita contra la pobresa energètica: "Des del Govern estem compromesos amb la protecció dels col·lectius més vulnerables i ens sentim orgulloses de poder fer efectiu any rere any el bo per garantir unes condicions de vida dignes".
La mesura ha comptat enguany amb un augment del pressupost, fins als 35,9 milions d'euros, respecte als 32,2 de l'any anterior, i l'import del bo oscil·larà entre els 90,86 i els 400,69 euros en funció del grau de vulnerabilitat de cada llar i del clima de la seva ubicació.