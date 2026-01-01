Catalunya comença a aplicar la restricció de cotxes amb etiqueta B en ZBE per alta contaminació

BARCELONA 1 gen. (EUROPA PRESS) -
Catalunya aplica a partir d'aquest dijous la restricció de la circulació de cotxes que no tenen l'etiqueta B (groga), qualificats com un dels més contaminants, a les Zones de Baixes Emissions (ZBE) catalanes quan les autoritats competents decretin episodis d'alta contaminació.
Es tracta d'una novetat que va de la mà del Pla de Qualitat de l'Aire Horitzó 2027 de la Generalitat i a la Llei de Mobilitat Sostenible i la Llei de Canvi Climàtic estatals i que afecta especialment a l'etiqueta B, que agrupa a turismes de gasolina matriculats entre 2001 i 2006 i dièsel entre 2006 i 2014.
A partir de l'1 de gener de 2026, aquests vehicles no podran circular per les ZBE durant els episodis d'alta contaminació ambiental decretats per les autoritats competents, encara que sí podran fer-ho en condicions normals.
La mesura s'endureix a partir de l'1 de gener de 2028, quan es contempla que la seva circulació estigui permanentment prohibida en totes les ZBE catalanes.
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) indica en el seu web que actualment més de 200 ciutats europees, com Londres, París, Berlín o Brussel·les, implanten les ZBE amb restriccions als vehicles més contaminants per preservar la salut dels seus habitants.