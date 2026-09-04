Catalunya celebra que el pla de finançament tiri endavant i espera que es pugui millorar al Congrés

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 4 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha celebrat que el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) hagi avalat el pla de finançament autonòmic del Govern central, i ha dit que espera que els "crítics" puguin millorar aquesta proposta durant el tràmit parlamentari.
Així ha reaccionat la consellera catalana en unes declaracions davant els periodistes al final d'aquesta reunió a Madrid, en la qual tant el seu vot amb el de les Canàries han servit al Govern central per aprovar el pla de finançament i portar-lo al Consell de Ministres.
"Esperem que tots aquells que en són crítics o que creuen que el model podria ser millor, tot i que molts han reconegut que era una bona base, el puguin millorar en aquest tràmit parlamentari", ha afegit la consellera.
En qualsevol cas, Romero ha reconegut que el Govern està "satisfet" ja que el model de finançament actual fa dotze anys que està caducat, i ha valorat la "valentia" de l'executiu de Pedro Sánchez d'incorporar més recursos al sistema.
Sobre el to de la reunió, la consellera catalana ha destacat que ha estat "correcte" i ha defensat que les comunitats del PP han transmès la seva oposició frontal, tot i que creu que han acabat reconeixent que la base del model és positiva.