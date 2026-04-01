Catalunya ha capturat 3.031 senglars i reforça el tancat per contenir la PPA

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El dispositiu desplegat per erradicar la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya ha arribat als 3.031 senglars capturats a la zona afectada per la malaltia després d'una setmana en la qual s'han retirat 268 exemplars, i s'han intensificat els paranys i els tancats per evitar l'expansió dels animals.
Així ho indiquen les darreres dades del Departament d'Agricultura de la Generalitat, que també duu a terme un recompte setmanal de l'estimació de captures de senglars a la resta de Catalunya (sense comptar els sacrificis als municipis d'alt i baix risc), que suma un total de 26.587 senglars des de l'1 de gener, informa la Conselleria en un comunicat aquest dimecres.
El Govern manté un desplegament "sense precedents" per contenir el brot, que actualment compta amb 1.382 agents de diversos cossos de seguretat i emergències, incloent els Agents Rurals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i unitats especialitzades.
Per maximitzar les captures a la zona d'alt risc, s'han instal·lat 26 paranys i 39 'pig brigs' (paranys col·lectius) i, per evitar la sortida o entrada de senglars dins les zones restringides, s'han executat 45 quilòmetres de tancats.
Així mateix, el departament coordina i autoritza les captures a la zona de baix risc en col·laboració amb les societats de caçadors i els ajuntaments, sumant 26 batudes i la participació de 515 caçadors i 581 gossos aquest cap de setmana.
366 MOSTRES ANALITZADES
Quant a la vigilància epidemiològica, Agricultura ha confirmat tres positius més en senglars detectats a la zona d'alt risc: dos a Sant Cugat del Vallès i un a Sant Just Desvern (Barcelona).
Aquestes xifres s'extreuen de les 366 mostres analitzades aquesta setmana, la qual cosa suposa una taxa de positivitat del 0,82%.
Des que es va detectar el primer cas el passat 28 de novembre, s'han analitzat un total de 3.115 senglars, amb 244 casos positius localitzats a deu municipis: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona i Sabadell.