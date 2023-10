Catalunya capta 71 milions dels Next Generation per a projectes de col·laboració publicoprivada

BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

Les empreses catalanes han captat 71 milions d'euros dels fons Next Generation assignats en l'última convocatòria per a projectes de col·laboració publicoprivada en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament.

Segons informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest dissabte en un comunicat, aquesta xifra suposa el 35,7% del total pressupostat assignat per a tot l'Estat, que supera els 200 milions d'euros.

Un total de 226 empreses, universitats i centres de recerca catalans han rebut fons d'aquesta convocatòria --el 29% del total d'Espanya--, i han participat en 82 projectes en consorci amb altres empreses catalanes i del conjunt de l'Estat.

La majoria d'iniciatives s'emmarquen en la recerca científica i de la salut, però també en la indústria 4.0, mobilitat sostenible i materials avançats.

Entre d'altres, projectes per al desenvolupament de noves vacunes i tractaments per a malalties, per investigar noves proteïnes alternatives i per fomentar la indústria 4.0 i les 'smart factories'.

1.900 EMPRESES DES DEL 2021

Des de l'obertura de l'Oficina Next Generation d'Acció a finals del 2021, s'han assessorat més de 1.900 empreses catalanes per accedir a convocatòries d'aquests fons europeus, i un 22% de les assessorades ha aconseguit finançament.

L'Oficina té prop de 6.000 inscrits en el servei d'alertes personalitzades per a convocatòries i més de 8.000 registrats per participar en les sessions organitzades per Acció per conèixer com s'accedeix als Next Generation.