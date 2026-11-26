BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha captat 3.423 milions d'euros d'inversions fetes per empreses britàniques en els darrers deu anys, que contribueixen a mantenir 48.000 llocs de feina, segons l'11è Baròmetre sobre Clima i Perspectiva de la Inversió Britànica de la British Chamber of Commerce in Spain.
En un comunicat aquest dijous, la British Chamber explica que Catalunya és la segona comunitat autònoma que més capital britànic atreu.
En els primers sis mesos d'aquest any, les empreses del país han invertit 40 milions d'euros a Catalunya, una desacceleració que la cambra ha explicat que es deu a factors conjunturals.
Tot i això, ha alertat que s'haurà de seguir de prop per determinar si es tracta d'un ajustament puntual o del final del repunt registrat el 2025, quan la inversió va assolir els 509 milions d'euros.
Des del 2020, la inversió britànica a Catalunya s'ha concentrat principalment en el comerç a l'engròs, les activitats immobiliàries, la indústria farmacèutica i l'alimentària.